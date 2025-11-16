Calcio Mercato'da yer alan haberde sarı-kırmızılılar, Lookman için yıllık 9 milyon euro net maaş önermeye hazır. Bu rakam, Nijeryalı forveti ligin en çok kazanan oyuncularından biri yapacak. Galatasaray'ın, Lookman için Atalanta'ya 40 milyon euro önermesi bekleniyor fakat İtalyan kulübü, Nijeryalı yıldız için 50 milyon euro istiyor.