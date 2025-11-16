En çok kazananlardan biri olacak: İşte Galatasaray'ın Lookman'a teklifi!
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, adından çok söz ettirecek bir transfere imza atmak istiyor. Ademola Lookman için Victor Osimhen'i devreye sokan sarı-kırmızılıların, Nijeryalı oyuncuya yaptığı teklif ortaya çıktı. Teklife göre Lookman, sadece Galatasaray'ın değil, ligin en fazla kazanan oyuncularından biri olacak. | GS SPOR HABERLERİ
Şampiyonlar Ligi'nde üst turları hedefleyen Galatasaray, devre arasında flaş bir transfere daha hazırlanıyor. Kulübü Atalanta ile bağları kopma noktasına gelen Ademola Lookman için teklif yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, oyuncunun vatandaşı Victor Osimhen'i de transfer için devreye soktu.
Yaz boyunca ayrılmak istediğini net olarak Atalanta'ya bildiren Lookman, Inter'in ilgisini üzerine çekmiş fakat İtalyan kulübü Nijeryalı oyuncuyu satmayacağını ifade etmişti.
Inter transferde geri çekildi fakat ocak ayı için Nijeryalı oyuncuyu düşünen başka kulüpler de ortaya çıktı. Bunlar arasında en somut adımları atmaya hazır görünen takım ise Galatasaray olarak öne çıkıyor.
Calcio Mercato'da yer alan haberde sarı-kırmızılılar, Lookman için yıllık 9 milyon euro net maaş önermeye hazır. Bu rakam, Nijeryalı forveti ligin en çok kazanan oyuncularından biri yapacak. Galatasaray'ın, Lookman için Atalanta'ya 40 milyon euro önermesi bekleniyor fakat İtalyan kulübü, Nijeryalı yıldız için 50 milyon euro istiyor.