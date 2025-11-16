TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi!
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan flaş bir atak geldi. Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz transfer dönemlerinde peşinden koştuğu ancak kadrosuna katamadığı o yıldız için yeniden devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da yine yeniden Jhon Arias sesleri... Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, daha önce de gündemine gelen Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Arias'ı transfer etmek için harekete geçti.
Cimbom'un tecrübeli oyuncunun menajeriyle önümüzdeki günlerde temasa geçeceği ve İngiliz ekibine de teklifin iletileceği bildirildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da bu transferi çok istediği öğrenildi.
Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde olan Arias, geçtiğimiz yaz Fluminense'den Wolves'a 17 milyon Euro'ya transfer oldu.
10 MAÇTA GOLÜ YOK
İngiliz ekibinde yönetim ve teknik heyet ile sorun yaşayan yıldız oyuncunun da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.
Bu sezon Premier Lig'de 10 maçta görev alan Arias'ın gol ya da asisti bulunmuyor.
Bu arada Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo da, Wolverhampton forması giyen Kolombiyalı kanat oyuncusu Jhon Arias'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.