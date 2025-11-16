Haberler Galatasaray Haberleri TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi!

Galatasaray'da yine yeniden Jhon Arias sesleri... Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, daha önce de gündemine gelen Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Arias'ı transfer etmek için harekete geçti.

Cimbom'un tecrübeli oyuncunun menajeriyle önümüzdeki günlerde temasa geçeceği ve İngiliz ekibine de teklifin iletileceği bildirildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da bu transferi çok istediği öğrenildi.