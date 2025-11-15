Galatasaray'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, Alman devi Bayern Münih'in satış listesine koyduğu eski yıldızı Sacha Boey için devreye girmeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Fotomaç'ın BILD'den derlediği habere göre; Bayern, Boey için ocak ayında gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak. 25 yaşındaki oyuncu için gelecek en iyi teklif ise yaz transfer dönemi beklenmeden kabul edilecek.