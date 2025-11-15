TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Sacha Boey heyecanı!
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, Alman devi Bayern Münih'in satış listesine koyduğu eski yıldızı Sacha Boey için devreye girmeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Alman ekibi geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan Fransız sağ beki satış listesine koydu.
Fotomaç'ın BILD'den derlediği habere göre; Bayern, Boey için ocak ayında gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak. 25 yaşındaki oyuncu için gelecek en iyi teklif ise yaz transfer dönemi beklenmeden kabul edilecek.
Sky'da yer alan habere göre ise; Galatasaray, Boey'un durumunu yakından takip etmeye devam ediyor ve devre arası transfer döneminde Bayern Münih'le masaya oturacak.
Almanların iddiasına göre ise Fransız ekibi Marsilya da Boey'la ilgileniyor. Ancak Galatasaray, oyuncuyu ikna edip satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.