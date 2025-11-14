CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
United'ın planı belli oldu! Onana ve Altay... United'ın planı belli oldu! Onana ve Altay... 16:08
Lewandowski'den transfer açıklaması! F.Bahçe'ye geliyor mu? Lewandowski'den transfer açıklaması! F.Bahçe'ye geliyor mu? 12:53
Okan Buruk düşünceli! Tam 4 yıldız... Okan Buruk düşünceli! Tam 4 yıldız... 12:22
Adalı'dan Rafa Silva'ya 15 milyon euro'luk rest! Adalı'dan Rafa Silva'ya 15 milyon euro'luk rest! 12:09
Yıldız oyuncudan flaş sözler: G.Saray'a geri dönmeyeceğim! Yıldız oyuncudan flaş sözler: G.Saray'a geri dönmeyeceğim! 11:53
Yunus'tan G.Saray'a müjde! İşte o tarih... Yunus'tan G.Saray'a müjde! İşte o tarih... 11:07
Daha Eski
F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Brezilya'dan yeni talip! F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Brezilya'dan yeni talip! 11:07
G.Saray'da flaş ayrılık! Yıldız oyuncu... G.Saray'da flaş ayrılık! Yıldız oyuncu... 10:29
Transferde flaş gelişme! Yıldız isim F.Bahçe'den ayrılacak Transferde flaş gelişme! Yıldız isim F.Bahçe'den ayrılacak 10:01
Fenerbahçe Merih için kararını verdi! Fenerbahçe Merih için kararını verdi! 09:45
Benfica'dan Rafa Silva operasyonu! Mourinho... Benfica'dan Rafa Silva operasyonu! Mourinho... 09:30
Fenerbahçe'den çifte transfer! Tanıdık yıldızlar Fenerbahçe'den çifte transfer! Tanıdık yıldızlar 09:19
Hırvatistan-Faroe Adaları maçı bilgileri!
Mbappe kamptan ayrıldı!
Taşacak Bu Deniz 7. Bölüm yeni bölüm fragmanı izle!
Taşacak Bu Deniz 6. Bölüm TEK PARÇA izle!