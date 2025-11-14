Cebelitarık-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu’nda heyecan, Cebelitarık ile Karadağ arasında oynanacak önemli karşılaşmayla devam ediyor. Grupta son sıralarda yer alan iki takım için bu mücadele adeta kader niteliği taşıyor. Turnuvada henüz puanla tanışamayan Cebelitarık, taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında ilk puanlarını alma hedefiyle sahaya çıkacak. Diğer yandan Karadağ, deplasmanda kazanarak puanını 9’a yükseltmek istiyor. Peki, Cebelitarık-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?