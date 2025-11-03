65.000 profesyonel futbolcunun temsilciliğini üstlenen Uluslararası Profesyonel Futbolcular Federasyonu (FIFPRO), Yılın 11'ini açıkladı. Hoofddorp, Hollanda merkezli organizasyonun listesinde yer alan isimler şu şekilde oldu: Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Virgil Van Dijk, Nuno Mendes, Cole Palmer, Jude Bellingham, Pedri, Vitinha, Lamine Yamal , Kylian Mbappe, Ousmane Dembele.
This is the 2025 FIFPRO Men's #World11, voted by players worldwide. 🇮🇹 Gianluigi Donnarumma 🇲🇦 @AchrafHakimi 🇵🇹 Nuno Mendes 🇳🇱 @VirgilvDijk 🏴 @BellinghamJude 🏴 Cole Palmer 🇪🇸 @Pedri 🇵🇹 @Vitinha 🇫🇷 @DemBouz 🇫🇷 @KMbappe 🇪🇸 Lamine Yamal pic.twitter.com/yDeqAfQz2y— FIFPRO (@FIFPRO) November 3, 2025