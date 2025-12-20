Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da bu sezonun yeni transferlerinden Andre Onana performansıyla göz dolduruyor. Kamerunlu kaleci son olarak kulübün resmi YouTube hesabına özel açıklamalarda bulundu.

İŞTE ONANA'NIN O SÖZLERİ:

Dürüst olmak gerekirse hayatımın en iyi dönemlerinden birini yaşıyorum. Şu an her şey gerçekten harika. Çoğu zaman evdeyim, deniz kenarında arkadaşlarımla vakit geçiriyoruz. Hayatın tadını çıkarıp rahatlıyoruz. Halimden şikâyet edemem. Burada olduğum için çok şanslıyım ve her şey için çok minnettarım.

