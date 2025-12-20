Göztepe'nin yıldızı Galatasaray'a! Transferi için Ahmed Kutucu gözden çıkarıldı
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların son olarak Göztepe'den o futbolcuyla yakından ilgilendiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların oyuncunun transferi için Ahmed Kutucu'yu gözden çıkardığı da öğrenildi. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 20.12.2025 - 10:07Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 - 10:17
Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Cimbom her kulvarda iddialı olabilmek adına flaş isimleri yakından takip ediyor.
Galatasaray'ın son olarak Göztepe'nin genç futbolcusu Anthony Dennis için yeniden devreye girdiği öğrenildi. Geçtiğimiz haftalarda 21 yaşındaki Nijeryalı yıldız için Göztepe'nin kapısını çalan Galatasaray, İzmir temsilcisinin 10 milyon Euro'nun üzerindeki bonservis talebi sonrası görüşmeleri askıya almıştı.
Yeni Asır'ın haberine göre; orta sahada dinamik bir yapı kurmak isteyen Cimbom, sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar süren Dennis'in transferinden vazgeçmedi ve son günlerde Göztepe ile yeniden temasa geçti.
Cimbom'un bu transfer için İzmir ekibine Ahmed Kutucu artı 5 milyon Euro bonservis önerisinde bulunduğu aktarıldı. Göztepe'nin ise bu teklifi değerlendirmek için süre istediği öğrenildi.