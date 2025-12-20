Beşiktaş'ta devre arasında takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva'nın yeni talipleri olduğu belirtiliyor. Portekizli futbolcuyu eski takımı Benfica'nın ardından Belçika'dan Club Brugge ve Yunan ekibi AEK yakından takip ediyor. Deneyimli yıldızın ara transfer döneminde mutlaka ayrılmak istemesi kulüpleri harekete geçirdi. Beşiktaş'ın 15 milyon euro'yu net şekilde istediği vurgulandı.
Beşiktaş'ta Rafa Silva çılgınlı! Onun için sıraya girdiler
Yayın Tarihi: 20.12.2025 - 11:13