Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 17. haftasında İkas Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE İKAS EYÜPSPOR-FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ:

İkas Eyüpspor: Felipe, Serdar, Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Mujakic, Stepanenko, Yalçın, Kerem, Draguş, Thiam, Umut

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Fred, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca, Duran

İKAS-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Eyüpspor-Fenerbahçe maçı 20 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de başladı.

EYÜPSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Eyüpspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

KANARYA İLK YARIYI 3 PUANLA KAPATMAK İSTİYOR

Domenico Tedesco yönetiminde Brann ve Konyaspor'u 4-0 gibi farklı skorlarla mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarısının son maçında da başarılı performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Bu sezon 16 lig maçında 10 galibiyet ve 6 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 13 puanla 17. sırada yer alan rakibine karşı hata yapmak istemiyor.

EYÜPSPOR İLE FENERBAHÇE ARASINDA 3. RANDEVU

Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig tarihinde 3. kez kozlarını paylaşıyorlar. Süper Lig'de 2. sezonunu yaşayan eflatun-sarılılar, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda sahasında 1-1'lik beraberlik alırken, Kadıköy'de oynanan mücadele ise sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

EYÜPSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

TFF, Eyüpspor-Fenerbahçe maçı hakeminin Ali Yılmaz olduğunu açıkladı. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Samet Çiçek yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Pakkan üstleniyor.