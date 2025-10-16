Fatih Terim'in Çekya Milli Takımı için istediği maaş belli oldu!
Kısa süre önce Çekya Milli Takımı'nda Ivan Hasek dönemi sona ermişti. Hasek'in ardından göreve kimin geleceği büyük merak konusu olurken Fatih Terim iddiası ortaya atılmıştı. Son olarak tecrübeli teknik adamın bu göreve gelmek için talep ettiği rakam gün yüzüne çıktı. İşte haberin detayları...
Çekya Milli Takımı son olarak 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda Faroe Adaları ile deplasmanda karşı karşıya gelmişti. Çekler grup liderliği açısından oldukça önemli olan bu maçta sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı.
Alınan bu mağlubiyet futbol dünyasında da oldukça dikkat çekmişti. Çekya'da karşılaşmanın ardından Ivan Hasek dönemi sona erdi. Hasek'in ardından yerine gelecek isim büyük merak konusuyken Fatih Terim iddiaları ortaya atıldı.
Fatih Terim'in son olarak bu göreve gelmek için istediği ücret gün yüzüne çıktı.
Çek basınından iSport'un haberine göre Fatih Terim, Çekya'nın yeni hocası olmak için aylık 100.00 bin euro veya 2,5 milyon kron talep etti. Haberde bu rakamın Çeklerin verebileceği bir ücret olmadığı vurgulandı.