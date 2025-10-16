Leon Goretzka'nın maaşı dudak uçuklattı! Fenerbahçe ve Bayern Münih...
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, Leon Goretzka'nın alınması için yönetime raporunu sunmuştu. Alman basınında ise sarı lacivertlilerin bu transferi için sürpriz bir gelişmeye yer verildi. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ
Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda beklentilerin gerisinde kalan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sadettin Saran'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından hem ara transfer hem de gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertlilerde gündem maddelerinden biriyse orta saha transferi...
Sezon başında Sofyan Amrabat'ı Real Betis'e kiralayan Kanarya'da Domenico Tedesco'nun takımın başına geçmesi sonrası Fred de kulübeye çekildi.
Bu bölgeye takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de listeye alınan isimlerden birisi de Leon Goretzka oldu.
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelen Alman yıldızı renklerine bağlamak istiyor.
Domenico Tedesco'nun Schalke 04 döneminden eski öğrencisi olan tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Bild'in futbol direktörü Christian Falk, Fenerbahçe'nin Leon Goreztka ile ciddi şekilde ilgilendiğini açıkladı.
"Bayern Insider" adlı podcaste konuşan Falk, Bayern Münih'in Goretzka ile sözleşme uzatmak istediğini ancak tecrübeli futbolcunun 17 milyon Euro'ya kadar varan maaşında indirime gitmesini talep ettiğini söyledi.
Domenico Tedesco'nun da deneyimli orta saha oyuncusunun transferi için olumlu rapor verdiği ve Fenerbahçe'nin ocak ayında ciddi bir tavır sergilemesi halinde Bayern Münih'in transfer için açık olacağı belirtildi.