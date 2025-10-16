Leon Goretzka'nın maaşı dudak uçuklattı! Fenerbahçe ve Bayern Münih...

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, Leon Goretzka'nın alınması için yönetime raporunu sunmuştu. Alman basınında ise sarı lacivertlilerin bu transferi için sürpriz bir gelişmeye yer verildi. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ