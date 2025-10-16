UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Atletico Madrid ve Manchester United kozlarını paylaşacak. Ev sahibi takım, deplasmanda St. Pölten'i 6-0'la ezerek sezona gol şovuyla başlarken son lig maçında ise Athletic Club'la 1-1 berabere kalarak savunma direncini korudu. Manchester United ise ilk hafta evinde Valerenga'yı Maya Le Tissier'in penaltısıyla 1-0 yenerek açılışı yaptı. İspanyol ve İngiliz devlerinin mücadelesine ilişkin detayları sizler için derledik.
ATLETICO MADRID - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Atletico Madrid - Manchester United maçı 16 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Disney+ ekranlarından canlı yayınlanacak karşılaşmada Yunan hakem Eleni Antoniou düdük çalacak. Antoniou'nun yardımcılıklarını Zoi Papadopoulou ve Vasilia Tsiklitari üstlenirken VAR koltuğunda ise Stefanos Koumparakis oturacak.
ATLETICO MADRID - MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Atletico Madrid: Gallardo; Alexia, Lauren, Lloris, Medina; Garcia, Boe Risa, Fiamma; Luany, Jensen, Gio
Manchester United: Tullis-Joyce; Riviere, Le Tissier, Janssen, Sandberg; Zigiotti Olme, Miyazawa; Park, Toone, Rolfo; Terland