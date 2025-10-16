Atletico Madrid - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi)

Atletico Madrid ile Manchester United, UEDA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Kendi liginde ev sahibi takım 2. sıra ile zirveyi zorlarken konuk ekip ise 7. sıralardan yukarı tırmanmak için çabalıyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise Atletico Madrid, ilk hafta aldığı 6-0'lık galibiyetle sezona bomba gibi başladı. Peki Atletico Madrid - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Atletico Madrid ve Manchester United kozlarını paylaşacak. Ev sahibi takım, deplasmanda St. Pölten'i 6-0'la ezerek sezona gol şovuyla başlarken son lig maçında ise Athletic Club'la 1-1 berabere kalarak savunma direncini korudu. Manchester United ise ilk hafta evinde Valerenga'yı Maya Le Tissier'in penaltısıyla 1-0 yenerek açılışı yaptı. İspanyol ve İngiliz devlerinin mücadelesine ilişkin detayları sizler için derledik.

ATLETICO MADRID - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Manchester United maçı 16 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Disney+ ekranlarından canlı yayınlanacak karşılaşmada Yunan hakem Eleni Antoniou düdük çalacak. Antoniou'nun yardımcılıklarını Zoi Papadopoulou ve Vasilia Tsiklitari üstlenirken VAR koltuğunda ise Stefanos Koumparakis oturacak.

ATLETICO MADRID - MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Gallardo; Alexia, Lauren, Lloris, Medina; Garcia, Boe Risa, Fiamma; Luany, Jensen, Gio

Manchester United: Tullis-Joyce; Riviere, Le Tissier, Janssen, Sandberg; Zigiotti Olme, Miyazawa; Park, Toone, Rolfo; Terland