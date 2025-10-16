Yaz transfer döneminde Manchester United, Arsenal, Liverpool ve PSG başta olmak üzere çok sayıda Avrupa deviyle adı anılan Victor Osimhen, Galatasaray'da sergilediği performansla eski taliplerini adeta pişman etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Türk futbol tarihini en pahalı transferi olarak 75 milyon euro karşılığında G.Saray'a transfer olan Victor Osimhen, her geçen hafta ne kadar doğru bir isim olduğunu gösteriyor. Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Nijeryalı futbolcu, önceki gün ülkesi Nijerya'nın Benin'i 4-0 yendiği maçta hat-trick yaparak ülkesini 2026 yolunda play-off'a taşımayı başarmıştı. Fotomaç'ın haberine göre, Victor Osimhen'in bu performansı G.Saray'ı çok mutlu ederken, sezon başında ona talip olan takımları ise pişman ediyor.

GALATASARAY'I SEÇTİ

Sarı-kırmızılı takımla olan kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra kendisine gelecek tüm teklifleri dinlemek istediğini belirten Osimhen, aralarında Manchester United, Liverpool ve PSG başta olmak üzere çok sayıda takımla anıldı. Napoli'ye 75 milyon euro ödemek istemeyen, Osimhen'den emin olmayan ya da maaşını yüksek bulan takımlar vardı. Ancak Osimhen hem Süper Lig'de, hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Nijerya Milli Takımı'nda sergilediği performansla dünyanın en özel golcülerinden birisi olduğunu gösteriyor.

NİJERYA'YI TAŞIYOR

2026 yolunda Nİjerya'yı play-off'a taşıyan performansa imzasını atan Victor Osimhen, Benin maçında yaptğı hat-trick dışında iyi bir grup aşaması geçirdi. Nijerya'nın grup aşamasında kaydettiği 15 golün 6'sını kaydeden ve bir de asist yapan Osimhen, ülkesi adına başarılı bir performans sergiledi.

İNGİLİZLER İZLİYOR

Özellikle Liverpool maçında attığı gol ve Konate ile van Dijk gibi dünyanın en iyi stoperlerinden ikisini sahada adeta madara eden Osimhen'in performansı yeniden İngilizlerin dikkatini çekti. Nijeryalı futbolcunun başarılı grafiği nedeniyle çok sayıda İngiliz takımı Osimhen'in her maçını takip etmeye başladı.

GARY LINEKER ÖZÜR DİLEMİŞTİ

İngiliz futbolunun efsanelerinden Gary Lineker de, Liverpool maçı sonrasında yaptığı bir açıklamada, Osimhen'den özür dilemişti. Lineker, Osimhen'in bir forvette olması gereken tüm özellikleri taşıdığını ve dünyanın en iyi golcülerinden birisi olduğunu belirterek "Victor Osimhen'den özür dilerim" demişti.

ADA'DA OLMAMASI ÜZÜCÜ

Benin maçında hat-trick yapan Victor Osimhen, İngiltere'de geniş yankı uyandırdı. BBC muhabiri John Bennett, Nijeryalı oyuncudan övgü dolu sözlerle bahsederken, "Çok büyük bir kulüpte ve devasa bir taraftar kitlesi var. Yine de İngiltere Premier Ligi'nde oynamıyor olmasına üzülüyorum" dedi.