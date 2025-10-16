Fenerbahçe Kenan Yıldız'ı alay ederek geri çevirmiş! Temsilcisinden flaş açıklama
Son dakika spor haberkeri: Tüm dünyanın konuştuğu bir oyuncu olan Kenan Yıldız için oyuncunun Türkiye temsilcisinden flaş transfer açıklaması geldi. Kenan'ın temsilcisi, bir dönem Fenerbahçe ile görüştüklerini ve geri çevrildiğini iddia etti. İşte o açıklamalar... FB SPOR HABERLERİ
Milli Takımımızın ve Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yıldız'ın Türkiye temsilcisi, Fenerbahçe'nin Kenan'ı Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde alaycı bir tavırla reddettiğini söyledi.
Konuyla ilgili Radyospor canlı yayınında konuşan milli futbolcunun temsilcisi, Kenan Yıldız'ın o dönem sarı-lacivertlilere önerildiğini ancak dönemin yöneticisi tarafından ciddiye alınmadığını anlattı. İşte transfer sürecinde yaşananlar...
"NE YILDIZI, KUTUP YILDIZI MI?"
"Kenan Yıldız gerçek bir yıldız olduğunu gösterdi. Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde onu Fenerbahçe'ye getirecektim. İsmini vermek istemiyorum ama o dönemki yönetici, 'Kim Kenan ya, ne yıldızı, kutup yıldızı mı? Burası Fenerbahçe, bizde nasıl oynasın bu çocuk?' diyerek alay etti. Ne yıldızı dediği Kenan Yıldız şu anda Avrupa'nın en pahalı oyuncularından biri."