Fenerbahçe Kenan Yıldız'ı alay ederek geri çevirmiş! Temsilcisinden flaş açıklama Son dakika spor haberkeri: Tüm dünyanın konuştuğu bir oyuncu olan Kenan Yıldız için oyuncunun Türkiye temsilcisinden flaş transfer açıklaması geldi. Kenan'ın temsilcisi, bir dönem Fenerbahçe ile görüştüklerini ve geri çevrildiğini iddia etti. İşte o açıklamalar...









Milli Takımımızın ve Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yıldız'ın Türkiye temsilcisi, Fenerbahçe'nin Kenan'ı Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde alaycı bir tavırla reddettiğini söyledi.

Konuyla ilgili Radyospor canlı yayınında konuşan milli futbolcunun temsilcisi, Kenan Yıldız'ın o dönem sarı-lacivertlilere önerildiğini ancak dönemin yöneticisi tarafından ciddiye alınmadığını anlattı. İşte transfer sürecinde yaşananlar...