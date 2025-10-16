Galatasaray, Florya altyapılı bir yıldız adayını daha Fenerbahçe'ye kaptırdı. Sarı kırmızılılarda yetişen Yusuf Akçiçek'te olduğu gibi Efe Fettahoğlu da rotasını Samandıra’ya kırdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)

Galatasaray altyapısından bir yıldız adayı daha Fenerbahçe'ye uçtu. Sabah'ın haberine göre, sarı-kırmızılı kulübün yetiştirdiği Yusuf Akçiçek'i sadece 1 sezon oynatarak 22 milyon Euro'ya Suudi Arabistan'a satan sarı lacivertliler, Florya'dan kopan bir başka genci daha bünyesine katmıştı: Efe Fettahoğlu… 2009 doğumlu Efe, milli arada A takımla idmanlara çıkmaya başladı. Samandıra'da 'Yeni Arda Güler' yakıştırması yapılan 16 yaşındaki Efe, ağabeyi Arda gibi solak ve 10 numara pozisyonunda oynuyor.

AĞABEYİ ETKİLEDİ

Efe'nin Galatasaray'da oynayan ağabeyi Mustafa Fettahoğlu, 4 sene önce sarı-kırmızılı kulüpten gönderilmişti. Bu karara sinirlenen Mustafa'nın, kardeşi Efe'yi Florya'dan alarak Fenerbahçe altyapısına yazdırdığı ortaya çıktı.