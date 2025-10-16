Saran’ın sözlerinin altında yatanlar!

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, ilk defa geniş kapsamlı bir toplantı yaparak medyayla buluştu. Önce kısa bir analiz yapayım:

Başkan belli ki yoğun bir mesai dönemi geçirmiş, oldukça yorgun görünüyordu… Akreditasyon yasağı kalktığı için çok sayıda kişi toplantıya gelmişti. 45 dakika sürdüğü için çoğu soru soramadı. Kısa sürme gerekçesi olarak da başkanın Kulüpler Birliği toplantısına katılacak olması gösterildi. Keşke daha uzun süreli bir buluşma olsaydı. Çünkü cevap bulması gereken çok soru vardı.

Saran çok kısa yanıtlar verdi. Bazı sorularda ya Divan'ı işaret etti ya da yönetici arkadaşlarından bilgi alınabileceğini söyledi. Bu 45 dakikada şunu gördüm, Fenerbahçe'nin bu hale gelmesinde Ali Koç'un sık sık bahsettiği yapının dışarıda değil, içeride olduğunu açık açık söyledi. Şampiyonluk yarışıyla ilgili umutlu konuştuğunu da ifade edemem.

Şimdi gelelim dikkat çeken cevaplara:

1-ENKAZ edebiyatı yapmayacağını söyledi. Seçim nedeniyle çok fazla para harcandığı bilgisini verdi, rakam paylaşmadı.

2-"KEREM'IN sözleşmesini inceledik, UEFA'ya da bilgi verdik" bilgisini aktardı. 'Bizim için sorun yok' dedi. Detaya girmedi.

3-TEDESCO ile devam edeceklerini vurguladı ancak başarısız olursa yollanacağı konusunda açık kapı bıraktı.

4-İRFAN Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı kalmasıyla ilgili çok sayıda spekülasyon olmasına rağmen konuya açıklık getirmedi. 'Kol kırılır yen içinde kalır. Özelimizi paylaşmayacağım' dedi. Ama başka bir soruda iddiaların yüzde 37'sinin doğru olduğunu söyledi.

5-SAMANDIRA'DA ölü toprağı olduğunu, oyunculara psikolog tuttuklarını söyleyerek "Bu sezon şampiyon olacağız" iddiasını ortaya koymadı. Buradan da şunu anladık; takımın çok ciddi sorunları var.

6-TEDESCO gibi merak edilen bir diğer isim Devin Özek'le bir ekip olduğunu, başarısız olmaları halinde gideceklerini ama şu anda görevinin başında olduğunu kamuoyuna ilan etti.

7-MERT Hakan Yandaş tartışılan bir isimdi. Kaptanlığının devam edeceğini söyledi. Kendisini uyardığını ifade etti. Takıma pozitif katkısı olduğunu da belirtti.

8-FATURAYI Jose Mourinho'ya kesti… Portekiz kampında günde bir idman yapıldığını açıklayarak ünlü teknik adamın Fenerbahçe'yi resmen sabote ettiğini açıkladı.

9-MALİYETİ 20 milyon Euro olan ve sakatlığı ile çok tartışılan Jhon Duran'a sahip çıktı. MR'larına baktığını söyledi. Ne zaman sahalara döneceği konusunda bir tarih vermedi.