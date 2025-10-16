Fenerbahçe'den ara transferde ses getirecek hamle!
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu doğrultuda sarı lacivertliler flaş bir yıldızı kadrosuna katmak için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, milli aranın ardından ligde Fatih Karagümrük ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, milli ara öncesinde 8. haftada Samsunspor ile deplasmanda golsüz berabere kalmıştı.
Öte yandan Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları ise şimdiden başladı. Jhon Duran'ın sakatlık süreci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılması sonrası santrfor olarak şu an sadece En-Nesyri'den faydalanabilen sarı-lacivertliler, hücuma muhakkak bir katkı yapmak istiyor.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin gündemine yaz transfer döneminde de gelen o isim için ara transferde de hamle yapacağı öne sürüldü.
F.BAHÇE'DEN SÖRLOTH HAMLESİ!
"Eğer 1.5 sene içerisinde şampiyon olamazsak giderim" diyen Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, transfer piyasasını sarsacak bir bombanın peşinde: Alexander Sörloth. Fotomaç'ın haberine göre, Atletico Madrid'den ayrılmak isteyen Norveçli forvet için sarı lacivertli yönetim kesenin ağzını açacak.
Trabzonspor'la 2019-20'de 24 golle krallık yaşayan 29 yaşındaki gol makinesinin sözleşmesi 2028'de bitecek. Başkan Saran, İspanya devine veda etmeye hazırlanan 1.95 boyundaki yıldızı devre arasında getirerek hücum hattındaki sorunu çözmek istiyor.