Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den ara transferde ses getirecek hamle!

Fenerbahçe'den ara transferde ses getirecek hamle! Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu doğrultuda sarı lacivertliler flaş bir yıldızı kadrosuna katmak için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri









ABONE OL

Fenerbahçe, milli aranın ardından ligde Fatih Karagümrük ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, milli ara öncesinde 8. haftada Samsunspor ile deplasmanda golsüz berabere kalmıştı.

Öte yandan Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları ise şimdiden başladı. Jhon Duran'ın sakatlık süreci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılması sonrası santrfor olarak şu an sadece En-Nesyri'den faydalanabilen sarı-lacivertliler, hücuma muhakkak bir katkı yapmak istiyor.