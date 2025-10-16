TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Ganalı stoper! İşte yapılacak bonservis teklifi
Ara transfer döneminde stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray, aradığı savunmacıyı buldu. Sarı kırmızılılar transfer gündemine 21 yaşındaki Ganalı defansı aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de şampiyonluk serisini 4 sezona çıkarmak isteyen G.Saray, Şampiyonlar Ligi'nde de başarı hedefinden şaşmıyor. Geleceğin kadrosunu şekillendirmeye çalışan sarı- kırmızılılarda ocakta savunmaya kesin bir takviye yapılması bekleniyor.
Bu isim alınmadan önce takımın önemli iki ismi baz alınıyor: Davinson Sanchez ve Wilfried Singo. İki ismin atletizmi ve fizik gücünün çok önemli olduğunu düşünen teknik direktör Okan Buruk benzer özelliklerde futbolculara bakıyor. Listedeki ilk futbolcu ise geçen sezon da transferi gündeme gelen Jonas Adjetey.
Fotomaç'ın haberine göre, İsviçre ekibi Basel'de forma giyen 21 yaşındaki Ganalı, aranan kriterlere uyuyor. 1.88'lik boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çeken Adjetey çok hızlı olmasa da atletik bir oyuncu. Wilfried Singo gibi takıma kısa sürede adapte olup büyük bir katkı vereceğini düşünen teknik direktör Okan Buruk, Adjetey'in uzun soluklu ve önemli bir yatırım olduğunu aktardı.
Bunun üzerine yönetim, ocak ayında Basel'in kapısını çalarak piyasa değeri 8 milyon euro olan 21 yaşındaki futbolcu için şartlarını zorlama kararı aldı. Adjetey, Gana Milli Takımı'nda da 5 kez forma giydi.