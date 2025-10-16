Bu isim alınmadan önce takımın önemli iki ismi baz alınıyor: Davinson Sanchez ve Wilfried Singo. İki ismin atletizmi ve fizik gücünün çok önemli olduğunu düşünen teknik direktör Okan Buruk benzer özelliklerde futbolculara bakıyor. Listedeki ilk futbolcu ise geçen sezon da transferi gündeme gelen Jonas Adjetey.

Fotomaç'ın haberine göre, İsviçre ekibi Basel'de forma giyen 21 yaşındaki Ganalı, aranan kriterlere uyuyor. 1.88'lik boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çeken Adjetey çok hızlı olmasa da atletik bir oyuncu. Wilfried Singo gibi takıma kısa sürede adapte olup büyük bir katkı vereceğini düşünen teknik direktör Okan Buruk, Adjetey'in uzun soluklu ve önemli bir yatırım olduğunu aktardı.