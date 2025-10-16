CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan Saran'a flaş yanıt! Mourinho'dan Saran'a flaş yanıt! 09:38
Saran’ın sözlerinin altında yatanlar! Saran’ın sözlerinin altında yatanlar! 09:28
Fenerbahçe Kenan Yıldız'ı alay ederek geri çevirmiş! Fenerbahçe Kenan Yıldız'ı alay ederek geri çevirmiş! 09:24
Yunus Akgün'e İtalya'dan talip var! Yunus Akgün'e İtalya'dan talip var! 09:15
F.Bahçe'den ara transferde ses getirecek hamle! F.Bahçe'den ara transferde ses getirecek hamle! 22:18
G.Saray o yıldız adayını F.Bahçe'ye kaptırdı! G.Saray o yıldız adayını F.Bahçe'ye kaptırdı! 21:57
Daha Eski
G.Saray'a Ganalı stoper! İşte yapılacak bonservis teklifi G.Saray'a Ganalı stoper! İşte yapılacak bonservis teklifi 21:44
Transferde Osimhen pişmanlığı! Transferde Osimhen pişmanlığı! 21:32
F.Bahçe'den flaş Talisca kararı! İtalyan gazeteci açıkladı F.Bahçe'den flaş Talisca kararı! İtalyan gazeteci açıkladı 21:23
Beşiktaş'a Faslı sol bek! Jurasek'in yerine gelecek Beşiktaş'a Faslı sol bek! Jurasek'in yerine gelecek 21:07
Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası! Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası! 20:53
Beşiktaş'tan sol kanat operasyonu! Beşiktaş'tan sol kanat operasyonu! 20:29
PSG - Real Madrid maçı detayları!
Atletico Madrid - Manchester United maçı hangi kanalda?
Kapalıçarşı canlı altın kuru takibi 16 Ekim 2025
İşte Sayısal Loto sonuçları!