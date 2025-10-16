PSG - Real Madrid maçı detayları | PSG - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG, Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. haftasında İspanya devi Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. İlk hafta Alman rakibi Wolfsburg'a 4-0 yenilen ev sahibi, bu maçta galip gelerek yenilgiyi unutturmak istiyor. Real Madrid ise 1. haftada Roma'yı farklı mağlup etti. PSG - Real Madrid maçı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri haberimizde...

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. PSG, Parc des Princes'te Real Madrid'i ağırlayacak. Wolfsburg'a 4-0 yenilerek sezona kötü bir giriş yapan ev sahibi, Real Madrid ile son 4 karşılaşmasından ise namağlup ayrıldı. Konuk takım ise ilk hafta evinde Roma'yı 6-2'yle ezerek hücum patlaması yaşadı. Fransız ve İspanya devlerinin karşılaşmasına ilişkin tüm detayları sizler için derledik.

PSG - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

PSG - Real Madrid maçı 16 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hakem Michaela Pachtova'nın düdük çalacağı karşılaşmada, Pachtova'nın yardımcılıklarını Tereza Holakovská ve Tereza Hessova üstlenirken VAR koltuğunda ise Tomas Kocourek oturacak.

