TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Amerikan orta saha hamlesi!

Juventus'un gözden çıkardığı Amerikan oyuncu Weston McKennie için Fenerbahçe devreye girmeye hazırlanıyor. ABD'li orta saha oyuncusunun çok yönlü yapısı ve Domenico Tedesco ile çalışmış olması, transferi cazip hale getiriyor. İşte detaylar...