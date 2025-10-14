Yayın Tarihi: 14.10.2025 - 13:15Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 - 13:19
ABONE OL
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid-Juventus maçında gözler Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın üzerinde olacak.
Juventus forması giyen A Milli Takım'ın yıldız futbolcularından Kenan Yıldız için çarpıcı transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
İspanyol basınına yer alan habere göre Real Madrid, Kenan Yıldız'ı transfer gündemine aldı.
Eflatun-beyazlıların milli futbolcuyu 22 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Real Madrid-Juventus maçında Santiago Bernabeu Stadyumu'nda canlı izleyeceği ve yakından gözleme fırsatı bulacağı belirtildi.
Kenan konusunda Arda Güler'den de bilgi alındığı haberde yazıldı.