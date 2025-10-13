Almanya'da Hamburg bölgesindeki amatör ligde Mesopotamien 2, ligin 9. haftasında Moorburg'u konuk etti.

Maça 1'i kadın olmak üzere 7 kişi çıkan Moorburg takımına karşı Mesopotamien 2 maçı 66-0 kazandı. Karşılaşmanın hakemi oyunu durdurmak için teklifte bulunsa da Moorburg oyuncusu da olan teknik direktör teklifi kabul etmedi ve takım 90 dakika sahada kaldı.

Moorburg kupada oynadığı bir önceki maçını da 53-2 kaybetmişti.

Ev sahibi ekipte Türk futbolcu Ömer Yıldırım 17 gol attı. Ömer Yıldırım'ın yanı sıra Ibrahim Chaaban 9, Razak Mako Alassani 4, Walid Chaaban 2, Hicham El Youbi 4, Jaan Garip De Sousa Baptista 1, Radouan Troudi 10, Luka Milan Makocevic 7, Patrick Stritzki 1, Gabriel Çakır 3 gol atarken, 9 kez Moorgburg'lu oyuncular kendi kalesine gol attı.

Mesopotamien 2, 3 puanı silinmesine rağmen 24 puanla zirvede yer aldı. Moorburg puansız şekilde ligin dibine demir attı.