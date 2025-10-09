İskoçya - Yunanistan MAÇI İZLE | İskoçya - Yunanistan maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu’nun 3. haftasında İskoçya, sahasında Yunanistan’ı ağırlayacak. İlk iki haftayı 4 puanla tamamlayan İskoçya, taraftarı önünde galibiyet alarak Dünya Kupası hedefinde önemli bir adım daha atmak istiyor. Diğer yandan, turnuvaya 3 puanla başlayan Yunanistan, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek moral kazanmanın peşinde. Her iki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma öncesi futbolseverlerin gözü İskoçya - Yunanistan maçı yayın bilgilerinde. Peki, İskoçya - Yunanistan maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?