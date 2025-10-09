Avusturya, 2026 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu’nda San Marino’yu tarihi bir skorla 10-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Avusturya, gruptaki liderliğini sürdürerek Dünya Kupası yolunda büyük bir adım attı.

Viyana'da Ernst Happel Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip baştan sona üstün bir oyun sergiledi.

Maçın ilk dakikalarından itibaren rakip kaleyi abluka altına alan Avusturya, 7. dakikada Schmid'in golüyle perdeyi açtı. 8. dakikada Arnautovic farkı ikiye çıkardı. 24. dakikada Gregoritsch, 30 ve 42. dakikalarda Posch, 45. dakikada ise Laimer skoru 6-0'a getirdi.

İkinci yarıda tempo düşmedi. 47. dakikada Arnautovic farkı yediye çıkarırken, 76. dakikada Wurmbrand ve 83-84. dakikalarda Arnautovic'in golleriyle skor 10-0'a taşındı. Arnautovic hat-trick yaparken, Posch da iki golle maça damga vuran isimlerden biri oldu.

Bu sonuçla Avusturya 5 maçta 15 puana ulaşarak liderliğini pekiştirdi. San Marino ise 6 maç sonunda puanla tanışamadı ve eksi 27 averajla grubun son sırasında kaldı. Avusturya, bu skorla elemelerin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.