İspanya La Liga'nın 7. haftasında Valencia sahasında Real Oviedo'yu konuk edecek. Ev sahibi ekip taraftarı önünde hata yapmak istemezken, zorlu deplasmanda etkili bir performans ortaya koymayı amaçlayan Valencia ise 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler, "Valencia-Real Oviedo maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Valencia-Real Oviedo maçı ne zaman ve saat kaçta? La Liga maçı hangi kanalda?

VALENCIA-REAL OVIEDO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 7. haftasında oynanacak Valencia-Real Oviedo maçı 29 Eylül Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.