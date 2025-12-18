İtalya Süper Kupa’da yarı final heyecanı futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Napoli ile Milan’ı karşı karşıya getirecek bu kritik randevuda, iki usta teknik direktör Antonio Conte ve Massimiliano Allegri’nin sahaya yansıtacağı stratejiler büyük merak uyandırıyor. Finale bir adım kala oynanacak mücadelede her iki ekip de en küçük hatanın bile telafisi olmadığının farkında olarak sahaya çıkacak. Peki, Napoli-Milan maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Süper Kupa'da heyecan yarı final etabıyla doruğa çıkıyor. Napoli ile Milan'ı karşı karşıya getirecek bu kritik mücadelede, iki deneyimli teknik adam Antonio Conte ve Massimiliano Allegri'nin taktik savaşı futbolseverlerin ilgisini üzerine çekiyor. Final biletini kapmak isteyen iki dev ekip de hata yapma lüksünün olmadığı bu karşılaşmaya büyük bir ciddiyetle hazırlanıyor. Suudi Arabistan'da oynanacak mücadele öncesinde kimin sahadan galip ayrılacağı merak konusu olurken, futbol tutkunları da karşılaşmayı canlı izleyebilmek için yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Napoli-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NAPOLI-MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Süper Kupa yarı finalinde oynanacak Napoli Milan maçı 18 Aralık Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

NAPOLI-MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Awwal Park'ta oynanacak Napoli-Milan maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NAPOLI-MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Lang, Neres; Hojlund

Milan: Maignan; De Winter, Tomori, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku