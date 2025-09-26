Girona - Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | La Liga

İspanya La Liga'da yeni sezon heyecanı 6. hafta maçlarıyla sürüyor. Girona, evinde Espanyol'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Girona - Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Girona - Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Girona - Espanyol MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Girona - Espanyol maçı 26 Eylül Cuma günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Girona - Espanyol MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Girona: Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Moreno; Asprilla, Ounahi, Witsel, Martin, Gil; Vanat

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Cabrera, Calero, Romero; Dolan, Lozano, Milla, Exposito, Puado; Fernandez