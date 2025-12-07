İtalya Serie A'nın 14. haftasında Napoli, Juventus'u 2-1 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Napoli ile Juventus karşı karşıya geldi.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan maçta Napoli, Juventus'u 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin golleri 7. ve 78. dakikalarda Rasmus Höjlund'dan geldi. Juventus'un golünü ise milli yıldızımız Kenan Yıldız kaydetti.

KENAN 76 DAKİKA SAHADA KALDI

Juventus adına maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 76 dakika sahada kaldı ve 59. dakikada Juventus'un tek golünü attı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Napoli, puanını 31'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Juventus ise 23 puanla 7. sırada bulunuyor.