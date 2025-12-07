Real Madrid'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.
İngiliz devi Manchester City'nin milli yıldız için dev bir teklife hazırlandığı kaydedildi.
Defensa Central'de yer alan habere göre; Pep Guardiola'lı Manchester City, Arda Güler'i transfer etmek istiyor ve genç yıldız için Rodri'yi takas etmeye hazırlanıyor.
REAL MADRID'DEN TRANSFER YANITI
Xabi Alonso'nun bu sezon en çok güvendiği isimlerin başında gelen Arda Güler için takımdan ayrılmasına izin çıkmadı. Eflatun beyazlı yönetimin takas yöntemiyle herhangi bir transfer yapma gibi bir düşüncesi de bulunmadığı aktarıldı.