Bundesliga'nın 13. haftasında Borussia Dortmund, Hoffenheim'i 2-0 mağlup etti.

BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, Hoffenheim'ı 2-0 mağlup etti.

Dortmund'un gollerini; 43. dakikada Julian Brandt ve 60. dakikada Nico Schlotterbeck kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Dortmund, Bundesliga'da 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve puanını 28'e çıkartarak 3. sırada yer aldı.

Hoffenheim ise ligde 6 maçın ardından ilk kez yenildi ve 23 puanda kaldı. Mavi-beyazlılar, ligde 5. sırada bulunuyor.