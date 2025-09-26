Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin yeni kitabında Jose Mourinho ile ilgili ifadeleri gündem oldu. İşte o sözler...

Real Madrid'den ayrılarak Brezilya'nın teknik direktörlüğünü yapan Carlo Ancelotti'nin 'The Dream' adlı otobiyografi kitabı yayımlandı.

İtalyan çalıştırıcının kitabındaki Jose Mourinho ile ilgili sözleri gündem oldu.

İşte Mourinho hakkındaki o bölümler...

"TÜKENMİŞ BİRİYDİ"

"Abramovich'in gönderdiği Mourinho'nun Inter'ine elendik. Ertesi gün Abramovich sadece benimle değil, tüm takımla konuştu. Benim sorunum, Mourinho'nun zaferinin Abramovich ile olan ilişkilerim için iyi olmamasıydı. Ben Mourinho'nun panzehiri olmalıydım: sakin, ölçülü ve dramın ardından takımı yeniden canlandırabilecek biri. Abramovich'e göre Jose Mourinho tükenmiş biriydi."

"ABRAMOVIC'İ UTANDIRMIŞTIM"

"Onun senaryoyu bozmasına izin verdim. Kulüp sahibini utandırmıştım. Abramovich beni Avrupa'daki başarı veya başarısızlığımla değerlendiriyordu ve Şampiyonlar Ligi bana işimi kaybettirdi. Torres onun kişisel transferiydi ve onu oyundan almak kulüp sahibine doğrudan bir isyandı. Bir an için, nihayetinde kulüp sahibinin yenilmeyeceğini unutmuştum." ifadeleri yer aldı.