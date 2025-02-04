Beşiktaş - Kırklarelispor MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Kırklarelispor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Kırklarelispor’u konuk edecek. İlk hafta deplasmanda Sivasspor’u 1-0 mağlup ederek kupaya iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. UEFA Avrupa Ligi’nde istediği başarıyı yakalayamayan ve turnuvaya 28. sırada veda eden Kara Kartal, Süper Lig’de de beklenmedik puan kayıpları yaşadı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in öncülüğünde Ziraat Türkiye Kupası’na büyük önem veren siyah-beyazlı ekip, bu sezon kupayı kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Kadroda yaşanan eksikler dikkat çekerken, Solskjaer’in nasıl bir ilk 11 sahaya süreceği merak ediliyor. TFF 2. Lig’de mücadele eden Kırklarelispor, güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç almak için çıkıyor. Kupada yoluna devam edebilmek adına mücadeleden en iyi skorla ayrılmayı hedefleyen yeşil-beyazlılar, Beşiktaş karşısında dirençli bir oyun sergilemek istiyor. Peki, Beşiktaş - Kırklarelispor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar...

Beşiktaş - Kırklarelispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş sahasında TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor'u ağırlayacak. Kupaya Sivasspor deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak grup liderliği için avantaj yakalamayı hedefliyor. UEFA Avrupa Ligi'ne 28. sırada veda eden ve Süper Lig'de beklenmedik puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, rotasını Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk kupa maçına çıkacak olan Kara Kartal, evinde oynayacağı bu mücadelede etkili bir oyun sergileyerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Eksik oyuncular nedeniyle kadroda bazı değişiklikler yapılması beklenirken, Solskjaer'in sahaya nasıl bir 11 süreceği futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Kupada başarılı bir performans sergileyerek grup aşamasına kalmayı başaran Kırklarelispor, güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor. İlk hafta Bodrum FK ile 4-4 berabere kalan yeşil-beyazlılar, İstanbul deplasmanında zorlu bir sınav verecek. 2. Lig Beyaz Grup'ta 10. sırada yer alan ekip, Beşiktaş karşısında dirençli bir oyun sergileyerek puan almayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş - Kırklarelispor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ - KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında oynanacak Beşiktaş - Kırklarelispor maçı 4 Şubat Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - KIRKLARELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

4 Şubat Salı günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - KIRKLARELİSPOR MAÇI CANLI İZLE

TÜPRAŞ STADYUMU ONARILIYOR

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında oynanacak Beşiktaş - Kırklarelispor maçının Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı. Tüpraş Stadyumu'nda bakım ve onarım çalışmalarının olduğu açıklanırken, siyah-beyazlılar konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

Beşiktaş-Kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası Maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Oynanacak.

Futbol A Takımımız, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında 4 Şubat Salı günü saat 20.30'da Kırklarelispor ile karşılaşacak.

Müsabaka, Tüpraş Stadyumu'ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında karşı karşıya gelecek Beşiktaş - Kırklarelispor maçının muhtemel 11'leri belli oldu:

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ONUR, UDOKHAI, EMİRHAN, RASHICA, GEDSON, SALİH, MARIO, MUÇI, RAFA SILVA, SEMİH

KIRKLARELİSPOR: MIZHAT, OĞUZ, BURAK, DENİZHAN, HÜSEYİN, ERDEM, MUHAMMET, OKAN, SEMİH, TAŞKIN, CEMİL

OLE GUNNAR SOLSKJAER'İN İLK ZTK MAÇINA ÇIKACAK

Beşiktaş'ın yeni teknik direkötü olarak göreve başlayan Ole Gunnar Solskjaer, ilk defa Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkmaya hazırlanıyor. İlk haftada oynanan Sivasspor deplasmanında takımın başında Serdar Topraktepe yer alırken, deneyimli çalıştırıcının Kırklarelispor karşısından nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Beşiktaş ile 3 maça çıkan Solskjaer, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

EKSİK OYUNCULAR DÜŞÜNDÜRÜYOR

Kırklarelispor karşılaşması öncesi hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ta eksik oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Necip, Paulista, Tayyip Talha ve Emrecan'ın yanı sıra tedavisi devam eden Zaynutdinov'un kupa maçında forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan, Monaco'ya kiralanan Al Musrati ile sözleşmesi feshedilen Ndour da Ziraat Türkiye Kupası maçında yer almayacak. Uyluk problemi olan Ciro Immobile ve bel problemi olan Rafa Silva'nın oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

BEŞİKTAŞ İLE KIRKLARELİSPOR ARASINDA İKİNCİ RANDEVU

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında karşı karşıya gelecek Beşikltaş ile Kırklarelispor ikinci randevularına çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce hazırlık maçında kozlarını paylaşayan ekipler, 1 Ağustos 2012 tarihinde mücadele etmişti. Bu karşılaşmadan Beşiktaş 7-1 gibi farklı bir skorla üstün ayrılırken, 4 Şubat Salı günü oynanacak karşılaşmada nasıl bir sonucun ortaya çıkacağı heyecanla bekleniyor.

OLİMPİYAT STADYUMU'NDA 2 MAÇ 2 KUPA

Kırklarelispor ile oynamaya hazırlanan Beşiktaş'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yaşanan ilginç istatistik dikkatlerden kaçmadı. Bu stadyumda oynadığı son iki karşılaşmada 2 kupa kazanmayı başararan siyah-beyazlılar, Geçen sezon Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. 11. kez kupaya ulaşmayı başaran Kara Kartal, Bu sezon başında ise Süper Kupa'da yine aynı statta Galatasaray ile karşılaşarak mücadeleden 5-0 üstün ayrılmayı başarmıştı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında oynanacak Beşiktaş - Kırklarelispor maçının hakemi Ozan Ergün oldu. Ergün'ün yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ile Şenol Bektaş yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Fevzi Erdem Akbaş üstlenecek.