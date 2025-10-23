Galatasaray Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, ailevi nedenlerle özel izinli olarak ülkesi Uruguay’a gitti.
Yayın Tarihi: 23.10.2025 - 16:05
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.