UEFA Avrupa Ligi heyecanı 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. Celta Vigo, taraftarı önünde Nice ile karşı karşıya gelecek. İspanya temsilcisi, iç saha avantajını en iyi şekilde kullanarak galibiyet almayı ve puanını 6’ya yükseltmeyi hedefliyor. Öte yandan Fransa temsilcisi Nice, zorlu deplasmanda kazanarak turnuvadaki ilk puanlarını hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Celta Vigo-Nice maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTA VIGO-NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Celta Vigo-Nice maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CELTA VIGO-NICE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Celta Vigo: Radu; Dominguez, Starfelt, Alonso; Rueda, Rodriguez, Moriba, Mingueza; Aspas, Duran, Iglesias

Nice: Diouf; Mendy, Dante, Peprah; Clauss, Boudaoui, Vanhoutte, Bard; Boga, Diop, Cho