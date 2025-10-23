TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Davinson Sanchez'e İngiltere'den talip var!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray'da, flaş bir gelişme yaşandı. Bodo/Glimt maçını takip etmeye gelen gözlemciler sarı-kırmızılıların yıldız stoperi Davinson Sanchez'i dikkatle takip etti ve bir İngiliz kulübü oyuncuyu listesine ekledi. İşte detaylar...
Galatasaray'ın dün Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ettiği mücadeleyi Sabah gazetesinin haberine göre Everton, Wolverhampton ve Stuttgart gözlemcileri, tribünden takip etmişti.
Mücadeleyi 3-1 kazanan Galatasaray'da Davinson Sanchez sahada 90 dakika görev aldı ve iyi bir performans sergileyerek alkışları topladı.
Kolombiyalı stoperin performansı, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmiş durumda. İngiliz basınından Goodison News'in haberine göre, Everton Galatasaray'ın yıldızını tekrar listesine ekledi.
Haberde Everton'ın geçtiğimiz yaz Sanchez'i kadrosuna katmak istediği, ancak transferin son aşamada gerçekleşmediği hatırlatıldı. O dönemde Jarrad Branthwaite ve James Tarkowski'nin istikrarlı performansları nedeniyle transfer askıya alınmıştı.
Bu yaz döneminde de benzer iddialar gündeme gelmişti. Branthwaite'in sakatlığı sonrası savunmada yaşanan eksiklik, Everton menajeri David Moyes'i yeniden harekete geçirmiş görünüyor. Premier League tecrübesiyle tanınan Sanchez'in, uzun süreli bir sakatlık durumunda Branthwaite'in yerini doldurabilecek ideal adaylardan biri olduğu değerlendiriliyor.