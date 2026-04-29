Fenerbahçe'nin Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene ile ilgili sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Bundesliga'dan başta Borussia Dortmund olmak üzere 3 takımın, 23 yaşındaki yıldıza talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Yaz transfer penceresinin açılmasına sayılı haftalar kala gelecek sezonun kadro yapılanması üzerine harekete geçen Fenerbahçe'de Dorgeles Nene ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezon başında 18 milyon euro karşılığında Salzburg'dan transfer edilen 23 yaşındaki Malili kanat oyuncusu için Bundesliga devi Borussia Dortmund'un harekete geçtiği öğrenildi. Alman temsilcisi, yıldız oyuncu için ilgi mektubu gönderdi.

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın aktardığına göre Borussia Dortmund dışında iki Alman ekibi daha Nene'yi transfer etmeyi değerlendiriyor. Sarı-lacivertlilerin bonservis beklentisinin ise 25 milyon euro olduğu belirtiliyor.