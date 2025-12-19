3 KEZ KRAL OLDU Artem Dovbyk, 2021-222 ve 2022-23 sezonlarında Ukrayna Premier Ligi'nde gol krallığı tacını taktı. İki sene üst üste yaşadığı krallık sonrasında Girona'ya transfer oldu ve gittiği 2023-24 sezonunda La Liga'yı da gol kralı olarak tamamladı. Öte yandan İtalyan medyasında La Repubblica'nın haberine göre ise Artem Dovbyk'i Fenerbahçe'nin yanı sıra İngiliz ekibi Everton da istiyor. Haberde; Everton'un Ukraynalı golcüyü yakından takip ettiği ve Roma'ya takas teklifinde bulunacağı bilgisi yer aldı.