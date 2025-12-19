Haberler Fenerbahçe Haberleri En Nesyri'ye Körfez'den yoğun ilgi! Devin Özek görüşmeye gitti

Ocak transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen takımlardan Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Hücum hattına bir santrfor eklemesi yapmayı planlayan sarı-lacivertliler En-Nesyri için ayrılık iddiaları gündeme gelmişti. Sportif Direktör Devin Özek'in Faslı golcü için transfer görüşmeleri yapmaya gittiği iddia edildi.





Fenerbahçe Youssef En Nesyri'yi elden çıkarmak için yoğun uğraş veriyor. Sarı-Lacivertliler'in Sportif Direktörü Devin Özek'in En Nesyri'nin transferi için Suudi Arabistan'a gittiği ve burada görüşmelerde bulunduğu ortaya çıktı.

Takvim'de yer alan habere göre; Özek'in daha sonra da Katar'a geçerek En Nesyri için transfer görüşmelerinde bulunması bekleniyor. Körfez ekiplerinin yoğun ilgi gösterdiği En Nesyri ile ilgili devre arasında yolların ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.