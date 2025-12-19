Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, menajerler aracılığıyla PSV Eindhoven'dan yıllık 2 milyon Euro kazanan Veerman'a 4 milyon Euro vereceğini söyledi. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunuyor.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE SONA ERİYOR Ocak ayından itibaren geçerli olacak serbest kalma maddesine göre 25 milyon Euro ödeyen bir kulüp, yıldız futbolcuyu kadrosuna katabiliyor. Fenerbahçe, Veerman ile anlaştığı anda PSV ile iletişime geçecek ve serbest kalma bedelini ödeyecek.