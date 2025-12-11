Fenerbahçe'de parola 3 puan! İşte Tedesco'nun muhtemel 11'i
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Norveç ekibi SK Brann'a konuk olacak. Avrupa Ligi'nde ilk 24 adına yüksek öneme sahip mücadelede sarı-lacivertlilerin ilk 11'i de netleşti. İşte Domenico Tedesco'nun Brann maçı muhtemel 11'i...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Brann ile deplasmanda karşılaşacak. Norveç'in Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 11 Aralık Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 8 puan toplayan sarı-lacivertliler, 20. sırada bulunuyor.
Kazandığı 2 maçı sahasında oynayan Fenerbahçe, deplasmanda çıktığı 2 maçta ise Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olup, Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı.
Norveç temsilcisi Brann da sarı-lacivertlilerle benzer bir performans sergiledi. Sahasında oynadığı 2 müsabakada Utrecht'i 1-0, Rangers'ı da 3-0 yenen Brann, deplasmanda ise galibiyet elde edemedi. Lille'e 2-1 kaybeden Norveç temsilcisi, Bologna ile 0-0, PAOK'la da 1-1 berabere kaldı.
5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Brann, 6 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.
FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİ EKSİKLER
Brann maçı öncesinde Fenerbahçe'de çok sayıda eksik isim bulunuyor: Ferencvaros karşılaşmasında kırmızı kart görüp 2 maç ceza alan Jhon Duran, henüz tam olarak iyileşmeyen Çağlar Söyüncü ve "bazı kas durumları" sebebiyle Asensio maçta forma giyemeyecek. Ağrı hisseden Szymanski ve Edson Alvarez'in ise yedek kulübesinde olması bekleniyor.
EN-NESYRI YENİDEN 11'E
Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Brann mücadelesinde yeniden 11'e dönecek. Teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynanan RAMS Başakşehir müsabakasına yedek başlayıp daha sonra oyuna dahil olan En-Nesyri'yi ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.
MAÇ SAATİ YAĞMUR BEKLENİYOR
Norveç'in genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösterse de mücadelenin oynanacağı Bergen kentinde yarın hava sıcaklığının 8 ile 10 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji tahminine göre tüm gün boyunca yağmur yağması da beklentiler arasında.