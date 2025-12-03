Fenerbahçe'de şok En-Nesyri iddiası! Ocakta yolcu mu?
Galatasaray derbisindeki performansı ile eleştiri toplayan Youssef En-Nesyri ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Faslı futbolcu ile ara transfer döneminde yollarını ayıracağı öne sürüldü. İşte ayrıntılar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe'nin Faslı forveti En-Nesyri, son oynanan Galatasaray derbisi ile kredisini tüketti. Takvim'in haberine göre sarı lacivertli yönetimin, forvet hattında farklı arayışlara yöneleceği ve ocak transfer döneminde En-Nesyri ile yolları ayırmayı planladığı öğrenildi.
Sarı-lacivertliler ile 7 tane derbi oynayan 28 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı veremedi. Faslı oyuncunun oynadığı derbilerden 4'ü Galatasaray 3'ü Beşiktaş idi.
Faslı yıldız 2024'ün yazında Fenerbahçe'ye 19,5 milyon euro bonservisle İspanya La Liga ekibi Sevilla'dan transfer olmuştu.
Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olan En-Nesyri'nin kontratı 2029 yazının haziran ayında sona erecek.