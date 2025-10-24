Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'den erken ayrılışının perde arkasını anlattı. Portekizli hoca, Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek istediğini ancak başaramadığını itiraf etti.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Arouca maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Beinsports'ta yer alan habere göre; deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe dönemine de değinerek sarı-lacivertlilerden ayrılış sürecinde Kerem Aktürkoğlu transferinin önemli rol oynadığını söyledi.

Mourinho, "Benfica'nın kadrosunu o kadar çok seviyordum ki, oradan çok önemli bir oyuncuyu almak istedim. Her şeyi denedim. Belki de Fenerbahçe'den bu kadar erken ayrılmamın sebeplerinden biri, Benfica'dan düşündüğüm oyuna çok uygun bir oyuncuyu alamamanın verdiği hayal kırıklığıydı" ifadelerini kullandı.

Portekiz basını, Mourinho'nun sözünü ettiği futbolcunun yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atan Kerem Aktürkoğlu olduğunu öne sürdü.

Tecrübeli teknik adam ayrıca, "Benfica'nın kadrosu birçok açıdan çok iyi ama hala bir iki oyuncuya ihtiyacımız var. Ocak ayında, kesinlikle takımı geliştirecek bir veya iki transfer yapacağız" dedi.