Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ile Başkan Sadettin Saran arasında toplantı!
Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Stuttgart maçı öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak bu karşılaşma öncesi Domenico Tedesco ile Başkan Sadettin Saran arasında kritik bir toplantının gerçekleştiği öğrenildi. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçında Stuttgart'ı konuk edecek. Kanarya'da bu mücadele öncesi takımın teknik direktörü Domenico Tedesco ile kulüp başkanı Sadettin Saran arasında bir görüşme gerçekleştiği öğrenildi.
Takvim'in haberine göre; 40 yaşındaki çalıştırıcının Saran'a gelecek adına umutlu mesajlar verdiği ve zamanla takımın performansının artacağını söylediği aktarıldı.
Genç teknik adamın, "Geldiğim günden beri takımın performansında olumlu artışlar yaşandı. Gol beklentisi, rakip ceza sahasında topla buluşma ve topa sahip olma gibi hücum verilerinde artış var. Takımın form durumundan memnunum" dediği ifade edildi.
Tedesco'nun, "Göreve geleli çok uzun süre olmadı ama belirli bir oyun temposu yakalamak üzereyiz. Biraz zamana ihtiyacımız var. 1 ay sonra takım tamamen istediği seviyeye gelecek ve bizden beklenen oyunu tam anlamıyla o zaman sahaya yansıtacağız" sözlerine yer verdiği belirtildi.