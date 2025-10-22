TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Ederson kararı! Devre arasında teklif gelirse...
Fenerbahçe'de transfer döneminin sükse yaratan oyuncularından Ederson, yaşadığı sakatlığın ardından sahalara dönebilmiş durumda değil. Bu durum Fenerbahçe yönetiminde soru işareti yarattı. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe transfer döneminin son günlerinde rakibi Galatasaray'ında uzun süre ilgilendiği Ederson'u kadrosuna katmıştı.
Sarı-lacivertlilerin transferi bitirdikten sonra yaptığı açıklamada tecrübeli kaleciyle 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilmişti.
Aynı zamanda yapılan duyuruda Sambacı'nın Fenerbahçe'den yıllık 11 milyon Euro net maaş alacağı duyurulmuştu.
Samsunspor maçı hazırlıkları sırasında sakatlanan Ederson, milli ara sonrası da sahalara dönemedi. Teknik direktör Domenico Tedesco, milli aradan sonra geri döneceğini açıklamıştı ancak oyuncu Karagümrük maçında da kadroda yer almadı.
Bu süreçte sarı-lacivertliler yedek kaleci İrfan Can Eğribayat'ın da sakatlanmasının ardından kaleyi Fenerbahçe altyapısından yetişen yeni transfer Tarık Çetin'e emanet etmişti. Sarı-lacivertlilerde oynadığı mücadelerde iyi performans gösteren Tarık, taraftarının beğenisini toplamıştı.
Bu gelişmelerin ardından oyuncunun geleceği hakkında soru işaretleri yaşayan Fenerbahçe yönetimi, maliyet hesaplarına başladı.
Yeni Asır'ın haberine göre tecrübeli eldivenin aylık 1.1 milyon Euro maaş alması Fenerbahçe yönetimi tarafından fazla bulundu.
İddiaya göre Fenerbahçe devre arasında Brezilyalı oyuncuya cazip bir teklif gelmesi halinde oyuncunun satışına sıcak bakabilir.
Brezilyalı kaleci şu ana kadar Fenerbahçe formasını 5 maçta terletti. Bu 5 maçın 2'sinde kalesini gole kapatan Ederson, 5 gole engel olamadı. Sambacı'nın piyasa değeri ise ortalama 18 milyon Euro.