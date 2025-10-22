TRANSFER HABERLERİ: Real Madrid'in yıldızı Fenerbahçe'ye kiralanıyor!
Forvet konusunda En Nesyri ve Jhon Duran konusunda istediği geri dönüşü alamayan Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları başladı. Sarı lacivertliler, ilk olarak kadrosuna santrfor katacak. Tedesco'nun listesinde ilk sırada yer alan isim Real Madrid forması giyen Endrick. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe, Jhon Duran'ın sahalara dönüşü ve sergileyeceği performansa bağlı olarka ocak ayında forvet transferi yapabilir. Corinthians'tan ayrılması beklenen Memphis Depay ve Frankfurt'ta beklediğini bulamayan Elye Wahi adaylar arasında yer alıyordu. Sarı lacivertlilerde son olarak gündeme Real Madrid'in yıldızı geldi.
HEDEF ENDRICK
Fanatik'te yer alan habere göre listeye Endrick de eklendi. Brezilya futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yetenek olarak gösterilen 19 yaşındaki golcü, bu sezon Xabi Alonso tarafından hiç oynatılmadı.
Endrick, Dünya Kupası'dan yer almak için ocak ayında ayrılmaya kararlı. Real Madrid de oyuncuyu kiralık göndermeye hazır ancak gideceği takımın süre garantisi vermesini istiyorlar.
MARSİLYA'DA PEŞİNDE
Marsilya, bu transfer için çok istekli olsa da Greenwood ve Aubameyang'ın formu, genç golcü Vaz'ın çıkışı nedeniyle Endrick'in burada yeteri kadar oynama şansı bulacağı konusunda kuşkular var.
FENERBAHÇE ADAYLAR ARASINDA
Real Madrid'in Sambacı için takım arayışında olduğu ve devreye girmesi halinde Fenerbahçe'nin da adaylar arasında yer alacağı belirtildi.
İspanya ekiplerinden Espanyol ve Almanya'dan Mönchengladbach'ın genç oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi.