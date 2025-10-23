Fenerbahçe taraftarından Filistin'e destek! "Bir çocuk ağlıyorsa coğrafya önemsizdir"
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe evinde Stuttgart'ı konuk ederken, taraftarlar Filistin'i unutmadı. Tribünlerden açılan pankart ile Gazze'ye desteğini belirtti. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 23.10.2025 - 19:47
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk etti. Bu mücadelede sarı-lacivertli taraftarlar, İsrail tarafından işgale uğrayan Filistin'i unutmadı.
Fenerbahçe tribününde açılan pankartta, "Bir çocuk ağlıyorsa, coğrafya önemsizdir" ifadesi yer aldı.