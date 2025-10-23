Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 3. hafta maçında Kadıköy'de Stuttgart'ı ağırladı. Sarı-lacivertliler, 60. dakikada Dorgeles Nene'nin ceza sahası içerisinde Stuttgart'lı futbolcu Luca Jaquez'in müdahalesi ile yerde kalmasının ardından penaltı kazandı ve Jaquez sarı kart gördü. Ancak, maçın hakemi Jakob Kehlet'e VAR'dan inceleme tavsiyesinin gelmesinin ardından Kehlet, pozisyonu izledi ve penaltı öncesinde ofsayt olduğu gerekçesi ile penaltıyı ve Luca Jaquez'e gösterdiği sarı kartı iptal etti.
İŞTE O POZİSYON
VAR incelemesi ardından ofsayt sebebiyle iptal edilen penaltı pozisyonu👇 pic.twitter.com/WHA8KB6nVe— TRT Spor (@trtspor) October 23, 2025