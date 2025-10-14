Takvim'in haberine göre, Bu gelişmeler ışığında, takımda önemli bir isim olan Mert Hakan Yandaş'ın, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile konuyu masaya yatırmak üzere bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Mert Hakan'ın özellikle yerli oyuncuların yaşadığı rahatsızlığı ve alınan kararların adaletsizliğini Saran'a ileteceği belirtildi.