Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Sakatlığı bulunan Jhon Duran'ın katılmadığı antrenman 5'e 2 çalışmasıyla sürdü. Ardından futbolcular 3 hücum 2 savunma olacak şekilde dar alanda çift kale çalışma gerçekleştirdi.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktiksel çalışmasının yapıldığı öğrenildi.
Antrenmanı, yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları da takip etti.